“بزيادة 650 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية توضح سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق، أعلنت وزارة المالية العراقية عن بشرى سارة للموظفين حيث صدر قرار هام من مجلس الوزراء برفع الأجور وتعديل سلم رواتب الموظفين الذين يعملون بالقطاع العام للدولة ايمانا من المسئولين بالدور العظيم للموظفين وبذلهم الجهود لخدمة البلاد ورفعة شأنها، وليتمكنوا من عيش حياة كريمة بلا فقر أو عوز، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم الرواتب الجديد، وطريقة الاستعلام عن الرواتب الكترونيا.

وزارة المالية العراقية توضح سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

في إطار جهود الدولة لرفع المستوى المعيشي للموظفين بالقطاع الحكومي وحرصها على زيادة دخلهم ليكفي تلبية متطلباتهم في ظل ارتفاع الأسعار وتأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري زيادة راتب الموظفين بنسبة تتجاوز الخمسون بالمائة، وتختلف نسبة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، فبالنسبة لموظفي الدرجة الأولى سيزيد راتبهم بمقدار 760 ألف دينار ليصل الى مليون ومائة الف دينار بدلا من 510 ألف دينار، وتم تطبيق زيادة ال 50% فقط لتضاف الى الراتب لمدة شهرين متتابعين وتصرف نسبة ال 150% بعد أن يتم تفعيلها رسميا، أما الدرجة الثامنة التي يصرف الموظف بها راتب 273 ألف دينار فستصبح بعد الزيادة 819 ألف دينار، وموظفي الدرجة التاسعة سيتحصلون بعد الزيادة على راتب 727.5 ألف دينار بعد أن كان راتبهك 245 ألف دينار، وبالنسبة لموظفي الدرجة العاشرة الذين يصرفون 170 ألف دينار راتب شهري سيصير راتبهم 650 ألف دينار بعد الزيادة.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين

رواتب الموظفين يمكن الاستعلام عنها لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب ومواعيد الصرف عن طريق اتباع الخطوات التالية :