لولو يا لولو يا لولو روحي نامي.. نزل تردد قناة وناسة بعد التحديث 2024 وضحك عيالك للصبح

مازالت قناة وناسة أطفال هي من أكثر القنوات عشقًا لملايين الأطفال في مختلف دول العالم العربي، حيث إن القناة تمكنت من جذب العديد مدمن المشاهدين في كافة الدول، وأصبحت هي الرائدة في عالم إذاعة البرامج والمسلسلات الكرتونية، والأغاني والأناشيد الإسلامية، فضلاً عن عرضها كذلك لمحتوى تعليمي وترفيهي مميز، ولذلك سنكشف لكم في السطور التالية التردد الجديد للقناة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة لولو يا لولو

قناة وناسة لها تردد على الأقمار الصناعية المختلفة ومن بينها النايل سات، حيث يمكنك استقبالها وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 العرب سات

ويمكنك كذلك التعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11270.

استقطاب قناة وناسة هو عمودي.

معدل الترميز لقناة وناسة أطفال الجديد 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

وعند القيام بتنزيل قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، ستتمكن من مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال سواء الأغاني أو الأناشيد الدينية المميزة، وكذلك المسلسلات الكرتونية.