موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2024 – 1445 ومظاهر الاحتفال بالعيد

موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2024، الذي أصبح الأكثر بحثًا في الساعات القليلة الماضية ونحن على بعد دقائق معدودة على انتهاء شهر رمضان المبارك الذي انتهي سريعًا، أعتق الله عز وجل ملايين المسلمون من النار، مضي شهر رمضان سريعًا بعد إعلان مركز الفلك الدُّوَليّ في المغرب الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك والثلاثاء اليوم الأخير في شهر رمضان، فيمَا أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب توقيت صلاة عيد الفطر المبارك رسميًا في جميع المدن والمحافظات المغربية.

موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2024

أوضحت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية أن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2024- 1445 في المساجد والمصليات يكون في تمام الساعة السابعة والنصف، حيث تتم الصلاة بعد شروق الشمس بمدة من 15 إلى 20 دقيقة، تصلي صلاة العيد بركعتين يقوم المصلي في الركعة الأولى بالتكبير ست مرات بعد تكبيرة الإحرام والركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يلي الصلاة الخِطْبَة المسموعة، ونذكركم بموعد صلاة عيد الفطر في تونس.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المغرب 2024

تتزين الساحات التي تقام فيها صلاة العيد بالعيد من أشكال الزينة في هذا اليوم، كما يتم توزيع الهدايا الرمزية على صغار السن فضلًا عن حضور الأسر إلى المساجد والساحات المخصصة للصلاة من أجل تأدية صلاة عيد الفطر المبارك وسماع خُطْبة العيد، ثم بعد ذلك يتجه المسلمين في المغرب إلى زيارة أقاربهم وتقديم الهدايا وتناول الحلوي، بالإضافة إلى تقديم الأزواج إلى زوجاتهم الهدايا، ونذكركم شروط الولوج في الدرك الملكي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2024.