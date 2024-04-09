موعد صلاة عيد الفطر في تونس 2024 وكيفية تأدية الصلاة بطريقة صحيحة

موعد صلاة عيد الفطر في تونس 2024، بعد قضاء شهر رمضان يهل علينا العيد الذي يفرح فيه المسلمين تبدأ التكبيرات “الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” ويأتي المسلمون في تونس إلى المساجد والمصليات المجهزة لاستقبال المصليين في عيد الفطر المبارك، الذي يهل على المسلمين في تونس يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل بعدما أعلنت السلطات التونسية تعذر رؤية الهلال أمسِ، في الوقت ذاته نوهت على ضرورة إخراج زكاة الفطر المبارك قبل العيد والتي تبلغ حد ادني 1750 مليمًا تونسيًا، لهذا نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في المدن التونسية.

موعد صلاة عيد الفطر في تونس 2024

تختلف مواعيد صلاة العيد في كل مدينة تونسية عن الأخري، حيث جاءت المواعيد المحددة للصلاة كالتالي:

موعد صلاة العيد في صفاقس 6.05 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في بنزرت 6.06 ص.

موعد صلاة العيد في القيروان 6.07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في قرطاج 6.33 ص.

توقيت صلاة العيد في المهدية 6.03 ص.

موعد صلاة العيد في جندوبة 6.11 ص.

توقيت صلاة العيد في زغوان 6.06 ص.

صلاة العيد في أمامي 6.13 ص.

موعد صلاة عيد الفطر في أريانة 6.05 ص.

توقيت صلاة العيد في جرجيس 6.05 ص.

صلاة عيد الفطر في تطاوين 6.06 ص.

كيفية صلاة عيد الفطر المبارك

حدد مجمع العلماء أن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بعد ظهور شروق الشمس بمدة 15 دقيقة، تؤدي صلاة العيد بركعتين، الركعة الأولى ب 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والثانية ب 5 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يفضل أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة والأعلى، والركعة الثانية سورة الفاتحة والغاشية، وتعد صلاة العيد من السنن المؤكدة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه كيفية موعد صلاة عيد الفطر في تونس 2024.