موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العراق تعرف على توقيت الصلاة في مدينتك

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العراق، من أكثر الأسئلة التي تراود المسلمين في هذه الساعات بكافة مدن والمحافظات العراقية، الذين يستعدون لاستقبال أول أيام العيد بالتكبيرات والتهليلات “الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” ثم الصلاة في المساجد والساحات، وعادة ما يحتفل المسلمين في العراق بعيد الفطر المبارك والألعاب النارية خاصة الأطفال والشباب الصغير، كما يعد زيارة الأقارب والأصدقاء من العادات والتقاليد في العراق فضلا على تناول الأطعمة والحلويات والمشروبات، لهذا نبدأ في السطور التالية عبر موقعكم الإلكتروني البديل أن نكشف لكم توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المدن والمحافظات العراقية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العراق

بدأت اليوم تساؤلات مسلمي العراق عن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك، بعد أن أكدت الحكومة العراقية تعثر رؤية هلال شهر رمضان أمسِ، وبذلك يأتي عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء وتصلي الصلاة بعد شروق الشمس ب 20 دقيقة تقريبًا، ووفقا بتوقيت كل محافظة من المحافظات العراقية يصلي المسلمين صلاة العيد وفقًا إلى التالي:

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة بغداد الساعة 5.58 صباح الأربعاء.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة كركوك في تمام الساعة 5.56 صباحاً.

تصلي صلاة العيد في مدينة النجف الساعة 5.59 صباحَا.

موعد صلاة العيد في مدينة الموصل الساعة السادسة صباحًا، ونذكركم برابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

موعد عيد الفطر المبارك في العراق 2024

كشف الديوان السني اليوم موعد عيد الفطر المبارك بعدما تعذرت الرؤية مساء أمسِ، وذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك 2024، ويكون يوم الأربعاء الموافق العاشر من أبريل هو أول أيام العيد، ونذكركم برابط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العراق.