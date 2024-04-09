موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجزائر جميع المدن والولايات الجزائرية

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجزائر، بعد انتهاء شهر رمضان اليوم الثلاثاء رسميًا يتزايد البحث على توقيت الصلاة وأماكن الصلاة والساحات التي يحتفل فيها المسلمون في الجزائر بقدوم الشهر يوم العيد، حيث يستعد قبلها المسلمون باللباس الجديد والمظهر الجميل، وتختلف عادة كل دولة عن الأخري في مظاهر الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، في الجزائر تعد زيارة الأقارب والأصدقاء أحد أهم العادات والخروج إلى الأماكن العامة والسفر والرحلات وغيرها من الأمور التي تشد انتباه المواطنين في الجزائر بأول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك نود أن نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل جميع مواعيد صلاة عيد الفطر بالجزائر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجزائر

أقرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المدن والمحافظات الجزائرية، وجاءت مواعيد الصلاة كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة جيجل الساعة 6.23 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة قسنطينة الساعة 6.20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة امناس الساعة 6.16 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة عنابة الساعة 6.15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة بوسعادة الساعة 6.31 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة وهران الساعة 6.50 صباحًا، ونذكركم برابط تردد قناة الجزائرية 2024.

موعد إجازة عيد الفطر في الجزائر 2024

أكدت الحسابات والرؤية أن اليوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر في السُّعُودية وتبدأ إجازة عيد الفطر مع أول أيام العيد وتستمر مدة 3 أيام مدفوعة الأجر وذلك لجميع المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية والخاصة، على أن يعود المواطنين الجزائريين إلى عملهم في المواعيد السابقة قبل رمضان، واليكم رابط شروط منحة البطالة 2024.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجزائر.