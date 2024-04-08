تكنولوجيا
لأول مرة في تاريخ آبل: آيفون جديد هيقلب السوق بيتني ويتفرد!
ما زالت تتقدم شركة أبل العالمية في انتاجاتها من الهواتف المحمولة الذكية حتى أطلت علينا بهاتف جديد بخاصية فريدة من نوعها وهي إمكانية الطي والفرد لمزيد من السهولة والمتعة، ومنذ أن بدأ الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع لأول مرة في تاريخ آبل، آيفون جديد هيقلب السوق بيتني ويتفرد.
موبايل iPhone الجديد
- قد أعلنت شركة أبل في مؤتمر عالمي لها عن نيتها في إنشاء آيفون قابل للطي يشبه هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 9.
- كما أعلنت أيضاً أن تنفيذ تلك الفكرة بات قريباً جداً بل ومن المقرر أن يكون ذلك الهاتف متوافرا في الربع الأول من عام ٢٠٢٧م.
- وقد كان لهذا السبق التكنولوجي من نصيب شركة سامسونج حيث قامت بالفعل بإنتاج أول هاتف قابل للطي والفرد وهو هاتف Samsung Galaxy Z Fold 9، وذلك منذ عام ٢٠١٩م.
- ومن المتوقع أيضاً أن يتوافق مع إصدار ذلك الايفون القابل للطي أن تقوم شركة سامسونج أيضاً بإنتاج هاتف محاكي آخر أكثر تطورا من الهاتف السابق.
- ومن ثم سوف تحصل شركة سامسونج على لقب الأفضلية في ذلك المجال، ولذلك كرثت شركة أبل خبراءها للعمل على إنتاج ذلك الهاتف ليصدر بأفضل نسخة موجودة.
- كما تفكر أيضاً شركة أبل في خيارين لتصميم ذلك الهاتف القابل للطي، وهو إما أن يكون الطي شبيه للكتاب وبذلك يحاكي هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 9.
- أو أن يكون تصميمه يشبه الصدفه، ويحاكي ذلك أيضا هاتف Galaxy Z Flip.
- ورغم كافة التصريحات السابقة إلا أنه لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لإصدار ذلك الهاتف.
- ولكن من المؤكد أن بمجرد نزول ذلك الهاتف إلى الأسواق فسوف يلاقي إقبالا كبيرا من فئة كبيرة من الناس وخاصة فئة الشباب.
- وأيضاً منذ أن شاع ذلك الخبر عبر المواقع المختلفة وأصبح الكثير يترقب موعد صدوره.