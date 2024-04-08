ما زالت تتقدم شركة أبل العالمية في انتاجاتها من الهواتف المحمولة الذكية حتى أطلت علينا بهاتف جديد بخاصية فريدة من نوعها وهي إمكانية الطي والفرد لمزيد من السهولة والمتعة، ومنذ أن بدأ الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع لأول مرة في تاريخ آبل، آيفون جديد هيقلب السوق بيتني ويتفرد.

موبايل iPhone الجديد