“خلى بالك” لو هتأكل رنجة وفسيخ في أول يوم العيد.. ماذا يحدث لجسمك؟!

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك يستعد الكثير من المصريين لإعداد الوجبة الرئيسية لهم في أول أيام عيد الفطر وهي الفسيخ والرنجة، ولكن يحذر خبراء التغذية من ذلك كثيراً وخاصة بعد فترة الصيام الطويلة، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الرنجة والفسيخ ؟ خلي بالك في العيد.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الرنجة والفسيخ؟

بعد فترة صيام طويلة اعتاد المصريين على تناول وجبة الفسيخ والرنجة في أول أيام عيد الفطر المبارك، ورغم تحذيرات خبراء التغذية والأطباء من ذلك ولكن دون جدوى، لذا سوف نتناول معاً بعض النصائح والحلول التي تحد من مشكلات تلك العادة.

وأول تلك النصائح هو عدم تناول تلك الوجبة في الصباح قبل تناول إفطار خفيف.

وأيضاً من أهم النصائح أن يتم اختيار مكان آمن وموثوق ليتم شراء الفسيخ أو الرنجة منه.

كذلك أيضاً يفضل أن تعد الرنجة على شكل سلطة وذلك لتقليل كمية الأملاح الموجودة بها.

وأيضا الاكثار من وجود خضروات ورقية بجانب تلك الوجبة مثل الخيار والخص.

كذلك أيضاً يفضل وضع كمية مناسبة من الطحينة على الرنجة أو الفسيخ وذلك بهدف تقليل الملح الموجود بها.

وأيضاً ينصح بكثرة تناول الماء حتى يتم التخلص التلقائي من كمية الأملاح التي دخلت الجسم.

مع مراعاة الاعتدال عند تناول تلك الوجبة وعدم الاسراف في تناولها.

نصائح عند تناول الرنجة والفسيخ

كما ينصح أيضاً الأطباء والخبراء بضرورة نقع الفسيخ أو الرنجة في زيت زيتون قبل تناوله بوقت كافي حتى يتم التخلص من الأملاح الموجودة به، واتباع النصائح التالية: