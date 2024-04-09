القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة اجمل الأصوات الله اكبر الله اكبر

نقدم لكم القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة التي تحظي باهتمام الملايين في الساعات الجارية بعد الكشف رسميًا عن هلال شهر شوال 1445 وموعد عيد الفطر المبارك، والمقرر له في العاشر من الشهر الجاري بالتحديد يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ليبدأ المسلمون في كل مكان بسماع تكبيرات العيد أحياء للشعائر الإسلامية، التي تشعرنا جميعًا بالفرحة والبهجة والسرور، حيث لا يفصلنا سوي ساعات ودقائق قليلة للغاية على صلاة عيد الفطر المبارك.

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

كشفت عدة قنوات عربية وإسلامية بث تكبيرات العيد بداية من اليوم الأول حتي انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، من بين هذه القنوات (قناة السُّعُودية للقرآن، قناة كنوز، قناة اكسترا نيوز، قناة لبيك اللهم لبيك) وغيرها من القناة الأخري، مثل القنوات الدينية كقناة الرحمة والسنة التي تنقل الخطب والدروس الإسلامية طوال العام، الجدير بالذكر أن العديد من الدول العربية أعلنت موعد إجازة عيد الفطر المبارك وكما أعلنت أيضا عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1445.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

تردد قناة كنوز:

التردد 12015. معدل الترميز 27500. الاستقطاب عمودي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة السعودية للقرآن:

التردد 12149. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك:

التردد 10922. الاستقطاب رأسي. القمر الصناعي نايل سات. معامل تصحيح الخطأ 7/8. معدل الترميز 27500.

تردد قناة اكسترا نيوز:

التردد 11488. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. الاستقطاب أفقي. القمر الصناعي نايل سات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة.