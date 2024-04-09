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القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة اجمل الأصوات الله اكبر الله اكبر

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

صورة essam.sandy69 essam.sandy69منذ ساعة واحدة
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نقدم لكم القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة التي تحظي باهتمام الملايين في الساعات الجارية بعد الكشف رسميًا عن هلال شهر شوال 1445 وموعد عيد الفطر المبارك، والمقرر له في العاشر من الشهر الجاري بالتحديد يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ليبدأ المسلمون في كل مكان بسماع تكبيرات العيد أحياء للشعائر الإسلامية، التي تشعرنا جميعًا بالفرحة والبهجة والسرور، حيث لا يفصلنا سوي ساعات ودقائق قليلة للغاية على صلاة عيد الفطر المبارك.

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

كشفت عدة قنوات عربية وإسلامية بث تكبيرات العيد بداية من اليوم الأول حتي انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، من بين هذه القنوات (قناة السُّعُودية للقرآن، قناة كنوز، قناة اكسترا نيوز، قناة لبيك اللهم لبيك) وغيرها من القناة الأخري، مثل القنوات الدينية كقناة الرحمة والسنة التي تنقل الخطب والدروس الإسلامية طوال العام، الجدير بالذكر أن العديد من الدول العربية أعلنت موعد إجازة عيد الفطر المبارك وكما أعلنت أيضا عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1445.

القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة
تكبيرات العيد

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

  • تردد قناة كنوز:
التردد12015.
معدل الترميز27500.
الاستقطابعمودي.
معامل تصحيح الخطأ3/4.
القمر الصناعينايل سات.
  • تردد قناة السعودية للقرآن:
التردد12149.
معدل الترميز27500.
الاستقطابأفقي.
معامل تصحيح الخطأ3/4.
القمر الصناعينايل سات.
  • تردد قناة لبيك اللهم لبيك:
التردد10922.
الاستقطابرأسي.
القمر الصناعينايل سات.
معامل تصحيح الخطأ7/8.
معدل الترميز27500.
  • تردد قناة اكسترا نيوز:
التردد11488.
معدل الترميز27500.
معامل تصحيح الخطأ5/6.
الاستقطابأفقي.
القمر الصناعينايل سات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالترددات الجديدة.

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صورة essam.sandy69 essam.sandy69منذ ساعة واحدة
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