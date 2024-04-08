“اسمع وردد”.. تكبيرات عيد الفطر بث مباشر بصوت رائع والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد وعددها

تكبيرات عيد الفطر بث مباشر، يمكنك الآن الاستماع إلى تكبيرات عيد الفطر بث مباشر على مدار اليوم من خلال تشغيل احد القنوات الفضائية، ومن المعروف أن تكبيرات عيد الفطر تدخل الراحة النفسية والهدوء والانشراح إلى صدر المؤمن، كما أنها تعد سنة عند جمهور الفقهاء حيث قال الله تعالى بعد آيات الصيام: “وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ”، وسنتعرف من خلال السطور القادمة على الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد وعددها.

تكبيرات عيد الفطر بث مباشر

ومن خلال الفيديو التالي يمكنك تشغيل وسماع تكبيرات عيد الفطر بث مباشر لتقوم بتشغيلها على مدار الساعة، والمراد بتكبيرات العيد هو عظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، والآن اليكم تكبيرات عيد الفطر mp3:

الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

أما عن الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد والتي اقرتها دار الافتاء فهي:”الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

عدد تكبيرات عيد الفطر