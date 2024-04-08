“مافيش شات هيروح منك مع النسخة دي من واتساب الذهبي” تنزيل الواتساب الذهبي اصدار شهر أبريل (WhatsApp Gold)

واتساب الذهبي WhatsApp Plus Gold هو تطبيق معدل من واتساب العادي يحتوي على العديد من المميزات الإضافية يتميز واتساب الذهبي بواجهة مستخدم مشابهة للإصدار العادي، ولكنه يقدم بعض التحسينات والتغييرات في التصميم أحد أبرز المزايا التي يقدمها واتساب الذهبى هى امكانية تحديث التطبيق باستخدام روابط خارجية، كذلك فإنه يأتى بخاصية حظر إشعار قراءة رسائل صديقك دون أن يلاحظ ذلك كما أن واتساب الذهبى يتضمن خاصية حفظ حالة (Status) لفترة غير محدودة اليكم طريقة تنزيل واتساب الذهبي بدون حظر WhatsApp Plus Gold.

الواتساب الذهبي WhatsApp Plus Gold

تفتح نسخة الواتساب الذهبي الباب للمستخدمين للاستمتاع بتجربة فريدة ومحسّنة لتطبيق التراسل الشهير يمكن للمستخدمين الآن تنزيل الواتساب الذهبي بسهولة من ميديا فاير مما يوفر لهم اتصالًا سلسًا وتجربة استخدام متطورة خالية من القيود مع واجهة أنيقة وميزات محسّنة تعد نسخة الواتساب الذهبي خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مميزة ومخصصة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

تحميل واتساب الذهبي برابط مباشر 2024 من ميديا فاير

تطبيق الواتساب عمر الذهبي تطبيق مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يرجع الى امكانية المميزة وواجهته الجذابة وهذا الذي جعل التطبيق أكثر أهمية على الهاتف المحمول لأنه بسيط وممتع، لأن اسلوبه المتطور والملفت للنظر والانتباه يوفر إمكانية آمنة لضمان الخصوصية والأمان للمستخدم.

طريقة تنزيل تطبيق واتساب عمر الذهبي

يعتبر تطبيق واتساب عمر الذهبي هو من أهم وأكثر التطبيقات المستخدمة ويتميز بالخصائص الي جعلت العديد يبحث عنه وعن طريقة تنزيلة وذلك من خلال الاتي:

قم بالدخول على المتجر ثم تنزيل التطبيقات الخاصة بجهازك.

ثم بعد ذلك قم بالبحث عن تطبيق واتساب عمر الذهبي.

ثم قم بالموافقة على جميع الشروط الخاصة بالتطبيق.

يجب عليك تثبيت التطبيق على جهازك الخاص بك.

انتظر دقائق وسوف يتم تحميل التطبيق على جهازك

جميع أنواع نُسخ واتساب ذهبي ابو عرب الأخرى

توجد عدة نُسخ لنفس مطور نُسخة واتساب ذهبي ابو عرب؛ حيث أنه قام بتطوير كل نُسخة على حِدة لتتناسب مع اهتمامات المستخدمين، بالإضافة لذلك لتتناسب مع جميع أنواع هواتف الأندرويد الجديدة والقديمة.

تتلخص أنواع WhatsApp Dahabi الأخرى للمطور ابو عرب، كمايلي:

واتساب الاخضر: تُعد هذه النُسخة المعدلة للمطور أبو عرب النسخة الأولى؛ تأتي هذه النُسخة بحزمة تحت المُسمى “com.WhatsAppPlus”، ويميزها لونها الأخضر عن بقية النُسخ الأخرى.

واتساب الذهبي: تعتبر هذه النُسخة الأشهر بين مجموتة واتسابات ابو عرب الخمس، حيث أنها تشتهر بالعديد من المسميات مثل WhatsApp Dahabi وغيرها من الأسماء الأخرى. تأتي حزمة النُسخة بأسم “com.WhatsApp2Plus”.