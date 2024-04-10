“هُنـــــا anem.dz“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر، هناك الكثير من السيدات التي اضطرتهم الظروف الاجتماعية الى تولي مهمة الانفاق على أنفسهن وأسرهن والبعض منهم لا يمتلكن عمل ولا مصدر دخل وبالتالي لا يستطعن تلبية احتياجات العيش الأساسية، وتسعى الحكومة الجزائرية الى مساندة هؤلاء عبر صرف منحة المرأة الماكثة في البيت، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة، وخطوات التسجيل بها.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

للتيسير على المواطنات الراغبات في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر أتاحت الحكومة الجزائرية إمكانية التقديم على المنحة والتسجيل بها الكترونيا، وبالتالي لن تضطر المتقدمة للتوجه الى أي مكان وبذل الكثير من الوقت والجهد، بل اتباع عدد من الخطوات البسيطة وخلال عدة دقائق سيصل الطلب الى الجهات المختصة لمراجعته وإصدار قرار فيه باستحقاق المتقدمة للمنحة من عدمه، وفيما يلي خطوات التسجيل في المنحة :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الضغط على هذا الرابط.

اختيار “منحة البطالة” من بين برامج الوكالة للدعم.

التقدم بطلب المنحة عبر التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

استمارة الطلب تتضمن الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد ومحل الاقامة ورقم الهاتف ومعلومات عن الحالة الاجتماعية والمادية.

لابد من إرفاق المستندات اللازمة لاستكمال الطلب، ثم الضغط على “تقديم الطلب”.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

الشروط التي حددتها الحكومة لصرف منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر لابد أن تنطبق جميعها على المتقدمة، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :