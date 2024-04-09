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“أصنعها بنفسك” اجمل صور ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024/1445 – الحق فرح كل حبايبك
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك فان موقع البديل الإلكتروني يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك 2024 وفي ضوء هذه الاجواء ينشر لكم الموقع رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024/1445 حيث أنه من المتعارف عليه لدى المصريين في مثل هذه المناسبات تبادل رسائل التهنئة والمعايدات لإضافة أجواء من البهجة والسرور بين الأهل والأصدقاء وتعبيراً عن المحبة والود وصلة الأرحام.
تهنئة عيد الفطر المبارك 2024/1446
فبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم، أن غداً هو المتمم لشهر رمضان المعظم والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ البعض يبحث عن رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024/1446 و اختار لكم موقع البديل أفضل رسائل عيد الفطر المبارك:
- العيد علينا هلّ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل.
- للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.
- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.
- لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.
- كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
- بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد. أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
رسائل عيد الفطر المبارك للأهل والأصدقاء
ويتابع موقع البديل الإلكتروني، تقديم رسائل عيد الفطر المبارك للأهل والأصدقاء:
- كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، عيد فطر سعيد.
- عيد فطر مبارك يا أصدقائي، كل عام وأنتم نعمة في حياتي.
- مع حلول عيد الفطر، أرسل لكم باقة من أجمل مشاعر الصداقة.
- عيد فطر سعيد، كل لحظة معكم فرح وسعادة.
- عيد فطر مبارك، أسأل الله أن يديم علينا صداقتنا.
- أصدقائي الأعزاء، عيد فطر سعيد، عساكم من عواده.
- عيد فطر مبارك عائلتي العزيزة، كل عام وأنتم مصدر سعادتي.
- عيد فطر سعيد، أدام الله جمعتنا وحفظكم من كل مكروه.
- عيد فطر مبارك، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.
- عائلتي الحبيبة، عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم مصدر فخري.
- عيد فطر مبارك، أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء.