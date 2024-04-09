“اجهزي يا ست الكل وجهزي العيال” .. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 وأول أيامه تبعًا لمعهد البحوث الفلكية

يشغل بال الأشخاص في هذا الوقت الجاري موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك تزامنًا مع انتهاء الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وقد كشف معهد البحوث الفلكية أن هذا الشهر لذلك العام 2024 مستمر حتى 30 يومًا وبداية شهر شوال سيكون في اليوم العاشر من أبريل 2024، وفيما يلي سنوضح لكم توقيت الصلاة في العيد في كل المحافظات المصرية المختلفة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

أوضح معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 والتي تكون كالآتي:

صلاة عيد الفطر بمحافظة القاهرة ستكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا

كذلك أن صلاة عيد الفطر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

كما أن صلاة عيد الفطر بمحافظة الغردقة تكون في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

كما أن صلاة عيد الفطر في محافظة قنا تكون في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في محافظة بني سويف تكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الفطر بأسوان تكون في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

قامت دار الإفتاء في مصر بالكشف في مؤتمر أن شهر رمضان الكريم للعام الجاري 2024 سيكون 30 يومًا، حيث إن غدًا الثلاثاء يكون المتمم للشهر المبارك، في حين أن يوم الأربعاء الذي سيكون موافقًا 10 أبريل 2024 موعد بدء عيد الفطر المبارك، وهو يوافق بدء شهر شوال من السنة الجارية 1445، وهذا قد جاء بالمؤتمر الذي تم الإعلان عنه والذي قد تمت إذاعته بالكلمة الملقاة من جانب فضيلة المفتي، د. شوقي علام.