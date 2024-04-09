“أهلًا أهلًا بالعيد مرحب مرحب بالعيد” .. موعد صلاه عيد الفطر في السعودية 2024 تبعًا للسلطات الدينية

موعد صلاه عيد الفطر في السعودية 2024 يتم تحديده على حسب التقويم الهجري كذلك أنه يكون تبعًا لرؤية هلال شوال وفي العادة تقوم السلطات الدينية السعودية بالإعلان عن تحديد اليوم الذي سوف يكون فيه صلاة عيد الفطر عقب رؤية الهلال يترقب المسلمون ذلك اليوم بفارغ الصبر، حيث يعد عيد الفطر من المناسبات الدينية الهامة جدًا التي تقوم بجمع الأهل وأيضًا الأقارب والأحباب وفيما يلي سوف نرفق موعد الصلاة بالمملكة.

موعد صلاه عيد الفطر في السعودية 2024

يترقب جميع المسلمين التعرف على موعد صلاه عيد الفطر في السعودية 2024 لكي ينال كل القطاعات الخاصة بجانب الحكومية على عطلة رسمية، إذ أن تلك العطلة بدأت من يوم الإثنين الذي يوافق 29 من رمضان الجاري 1445 والذي يوافق الثامن من شهر أبريل الجاري 2024، وتكون تلك العطلة الرسمية مستمرة حتى أربعة أيام وقامت الجهات المختصة بالتنويه حول موعد صلاة العيد بالمملكة فسوف تكون في الساعة 6:11 صباحًا.

مدة التحري من هلال شهر شوال في السعودية

لقد تم الكشف من جانب المحكمة العليا أنه سوف يتم تحري هلال شوال اليوم عقب صلاة المغرب فقد قامت المحكمة العليا بمطالبة جميع المواطنين القادرين على أن يقوموا برؤية هلال شوال بواسطة العين المجردة أو من خلال المناظير بأن يقوموا بالإبلاغ في أقرب وقت وأن يسجلوا الشهادة الخاصة بهم إلى أن يتم تجميعها وقامت بالإشارة إلى أنه من اللازم للأشخاص الذين بإمكانهم الترائي أن ينضموا للجان الخاصة بالمناطق لذلك الهدف.