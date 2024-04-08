الله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا .. تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على النايل سات

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل الموافق ليوم 10 ابريل 2024، حيث يستعد جميع المسلمين في كل مكان لاستقبال هذه المناسبة المميزة والتي ينتظرها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ففيه يحلو اللمة والعيلة وعادات وتقاليد تبث روح المودة والمحبة بين المسلمين، ومن أهم شعائر العيد التي نحتفل بها في هذا اليوم سماع تكبيرات العيد، والتي تقدمها الآن كثير من القنوات الفضائية لتعظيم شعائر الله، لذلك يبحث كثير من الأشخاص عن تردد قناة تكبيرات العيد لإدخال البهجة والسرور.

تردد قنوات تكبيرات العيد ٢٠٢٤- ١٤٤٥

يشرع المسلمون في تكبيرات عيد الفطر خلال أيام قليلة حيث يشعر المسلمين بالفرحة والبهجة التي تملي قلوبهم لاحتفالهم بيوم العيد، ثم يشرع المسلمون بعدها لتأدية صلاة عيد الفطر، لهذا تنقل العديد من القنوات الفضائية بث مباشر لسماع تكبيرات العيد والصلاة، ويمكنكم مشاهدتها من خلال تحميل تردد هذه القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك، إليك هذه القنوات:

قناة الحج

من القنوات العربية المشهورة والتي تقدم مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى تكبيرات العيد وصلاة العيدين، اليك التردد

القمر الصناعي: النايل سات .

تردد القناة :10922.

الجودة:HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:8/7.

قناة السعودية للقرآن

واحدة من أهم وأشهر القنوات التي تقوم بالبث في بيت الله الحرام، وتقدم برامج دينية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة أنها تقوم ببث تكبيرات العيد بأصوات الشيوخ المشهورين في المملكة العربية السعودية، جاء ترددها علي النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة : 12149.

معامل الاستقطاب : افقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة: HD.

معدل الترميز :27500.

ما هو تردد قناة كنوز الناقلة لتكبيرات العيد؟

يمكنكم سماع تكبيرات العيد على قناة كنوز حيث تعمل هذه القناة علي بث مناسك الحج والوقوف بجبل عرفات، ولكي تستمتع بسماع ومشاهدة التكبيرات عليك تنزيل تردد القناة التالي: