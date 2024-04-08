رسميًا .. موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والإسكندرية وأسيوط ودمياط وجميع محافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يبحث العديد من المواطنين في كافة المحافظات، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في نفس التوقيت اهتم المسلمون بتزيين كافة الشوارع واستعدت محلات الكعك والبسكويت لاستقبال هذه المناسبة السعيدة، وقد اكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبيرة والساحات على حسب مديرية المحافظة، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة العيد في محافظات مصر حيث تختلف من محافظة لأخرى، سوف نستعرضها معكم من خلال هذا السياق.

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر ٢٠٢٤

يشغل بال كثير من المسلمين في جميع بلدان العالم عن موعد صلاة العيد وخاصة في جمهورية مصر العربية، وبعد إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء الموافق ١٠ من أبريل ٢٠٢٤ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فقد أعلنت هيئة المساحة عن موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر 2024، حيث تختلف موعد صلاة العيد من محافظة إلى أخرى حسب التوقيت المحلي لها، إذ تبدأ أول صلاة من مدينة العريش بمحافظة سيناء، وتنتهي آخر صلاة في الوادي الجديد، حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لأنها سنة مؤكدة بفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلمين الاهتمام بأدائها في الميادين والساحات.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر ٢٠٢٤

لقد كشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع المحافظات، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيوافق يوم الأربعاء الموافق ١٠ ابريل ٢٠٢٤ وهي كالتالي: