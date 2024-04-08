كل سنة وأنتم طيبين ..  موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢٤ في محافظة القاهرة والجيزة وأماكن الصلاة

بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك، كثير من المسلمين الذين يهتمون بأداء صلاة العيد تشغلهم التعرف على موعد صلاة الفطر ومع إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان المبارك هذا العام يستمر لمدة 30 يومًا، وعلى هذا تكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر بعد غد الأربعاء 10 أبريل 2024.، ووفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية نقدم لكم موعد صلاة عيد الفطر في محافظات القاهرة والجيزة.

موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢٤ في محافظة القاهرة والجيزة

بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية عن توقعها لموعد عيد الفطر المبارك فقد أعلن عن مواعيد صلاة العيد في جميع محافظات مصر وسوف يكون بمشيئة الله موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والإسكندرية بهذه الساعات:

حيث يأتي موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في الساعة 5:59 صباحًا.

وفي المحافظات الأخرى يأتي موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

بينما يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

أماكن صلاة العيد وضوابطها لعام ٢٠٢٤

في هذه الأيام لقد أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2024 ، و أكدت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك هى نفس ضوابط العام الماضي وبنفس الإجراءات التي قامت بها وزارة الأوقاف، حيث تعمل المديريات بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك بعد إعلان الوزارة بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

أما في الساحات العامة فسوف تكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها وذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد، كما عملت وزارة الأوقاف على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.