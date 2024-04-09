موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024- 1445 جميع المدن والمحافظات بعد إعلان تحري هلال شهر شوال منذ ساعات قليلة والذي أكد أن أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، ليبدأ المسلمون بالتكبيرات “الله اكبر الله اكبر ولله الحمد” لهذا نجحت الحسابات الفلكية في تحديد موعد عيد الفطر والتي أكد منذ بداية شهر رمضان على عيد الفطر 2024- 1445 يوافق الأربعاء العاشر من أبريل، في هذا التقرير نود أن بين لكم توقيت صلاة العيد في معظم المدن السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024- 1445 جميع المدن والمحافظات

بدأ المسلمون في المملكة العربية السُّعُودية يتساءلون عن موعد صلاة العيد بعدما عرف الكثيرون أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 آخر أيام شهر رمضان المبارك، الذي مضي سريعًا عادة الأيام الجميلة التي بها الخير، لذلك تبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 5.36 دقيقة صباح الأربعاء العاشر من أبريل 2024 في مدينة الرياض، أما عن باقي المحافظات فجاءت كالتالي”

موعد صلاة العيد في الدمام 5.35 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في القطيف الساعة 5.35 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الخبر 5.35 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في الجبيل الساعة 5.37 دقيقة.

وقت صلاة عيد الفطر في رأس تنورة الساعة 5.35 دقيقة.

موعد صلاة العيد في بقيق الساعة 5.38 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في الأحساء الساعة 5.38 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر في الخفجي الساعة 5.40 دقيقة.

توقيت صلاة عيد الفطر في النعيرية الساعة 5.41 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر في حفر الباطن الساعة 5.50 دقيقة، ونذكركم برابط التسجيل في منصة احسان الخيرية.

توقيت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1445- 2024

كشفت الصفحة الرسمية لإمارة مكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل على توقيت صلاة العيد في مكة وذلك بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024- 1445 جميع المدن والمحافظات.