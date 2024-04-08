اعرف هتصلي امتى؟ .. موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية 2024

يترقب الآلاف من المسلمين معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 خاصة في مدينة الإسكندرية، لأنها من المحافظات التي يختلف توقيت الصلاة فيها عن غيرها حيث يأتي صلاة العيد فيها متأخرًا قليلًا مقارنةً بباقي المحافظات، وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن الأربعاء المقبل الموافق ١٠ من أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلنت هيئة المساحة عن موعد الصلاة في المحافظات فيما بدأت روائح الكحك والبسكويت تملأ شوارع الإسكندرية عروس البحر فرحا بحلول العيد.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الإسكندرية ٢٠٢٤

لقد كشفت هيئة المساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024، إنّ موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية يأتي في تمام الساعة 6:04 صباح يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري، وعلى هذا الأساس يستعد المواطنين في محافظة الإسكندرية بتزيين الشوارع والساحات والميادين لاستقبال عيد الفطر ببهجة وسعادة، كما يحرص المصريين على استقبال عيد الفطر بحلويات العيد من البسكويت والكعك والمكسرات والبلالين المتعلقة في شوارع الإسكندرية.

متى يبدأ وقت صلاة عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤

وأعلنت دار الإفتاء في بيان رسمي يؤكد فيه متى يبدأ وقت صلاة عيد الفطر حيث يدخل وقت الصلاة فور ارتفاع الشمس بمقدار رمح عن الأفق أي نحو مترين تقريبًا، أو بعد ارتفاعها بنحو خمسة عشر دقيقة، وتكون صلاة العيد بهذه الكيفية وهذا وفقا لما أقرته دار الإفتاء المصرية فإن صلاة العيد هي عبارة عن ركعتين تقام بعد عقب تكبيرات صلاة العيد حيث يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرتي الإحرام والركوع، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرتي القيام والركوع.