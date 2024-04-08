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“عساكم من عواده” رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للواتس أب والفيس بوك
عيد الفطر هو عيد الفرحة والسعادة للمسلمين والذي ينتظره الجميع للشعور بالسعادة والفرحة مع الأهل والأصدقاء والأحباب، حيث يتبادل المسلمين بين بعضهم التهاني بقدوم العيد الذي لم يتبقى على قدومه إلا ساعات قليلة، ويبحث الكثيرون عن أفضل الرسائل والعبارات الخاصة بتهاني العيد والتي تنشر المحبة والسلام بين الجميع، وفيما يلي نستعرض عليكم أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك من خلال موقعنا البديل نيوز
رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024
تبادل التهنئة والرسائل بين الأصدقاء والاقارب في المناسبات المختلفة تضيف أجواء من الود والمحبة بين الجميع، ويحرص الجميع على إرسالها بين الجميع وأبرز تلك الرسائل التالي:
- كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد.
- عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
- أعاد الله علينا وعليكم عيد الفطر بالخير واليمن والبركات.
- عيد فطر مبارك، جعله الله عيد فرح وسعادة وغفران.
- طابت أوقاتكم وعساكم من عواده، عيد فطر مبارك.
- عيد فطر مبارك، أسأل الله أن يمّن علينا وعليكم بالخير والمسرات.
عبارات جديدة تهاني عيد الفطر
- مع حلول عيد الفطر، أرسل لكم باقة من أجمل مشاعر الصداقة.
- عيد فطر سعيد، كل لحظة معكم فرح وسعادة.
- عيد فطر مبارك، أسأل الله أن يديم علينا صداقتنا.
- أصدقائي الأعزاء، عيد فطر سعيد، عساكم من عواده.
- عيد فطر مبارك عائلتي العزيزة، كل عام وأنتم مصدر سعادتي.
- تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الفطر، كُل عام وأنتم بخير، سائلًا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
- الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير.
- كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.
- رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.
- باقة من الورود بمناسبة قدوم العيد، معطرة بمشاعر الود لكم يا أصحاب الجود.