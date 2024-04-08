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“وزارة التربية” اسماء تعيينات عقود التربية للعام الدراسي الجديد 2024 عموم محافظات العراق
تقوم وزارة التربية العراقية من وقت إلى أخر بالإعلان عن مجموعة من الكشوفات التي تشمل المقبولين في تعيينات الوزارة بنظام العقود، على أن يُراعي بأن هذه الأسماء تكون في عدد من المحافظات العراقية، عقب إنتهاء كافة الإختبارات التي تنعقد لهم، ويمكن الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها من قبل الوزارة، فقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
كيفية الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية 2024
هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- بعد ذلك يُرجى تسجيل الدخول.
- القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن تعيينات الوزارة.
- بعدها يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.
- اختيار المحافظة التي ينتمي إليها.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالتعيينات في الوزارة.
شروط القبول في عقود وزارة التربية العراقية 2024
جاءت أبرز شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية لجميع الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لما يلي:-
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بدولة العراق.
- كذلك يجب وأن يكون حاصل على شهادة عُليا ليحق له التقديم في وظائف الوزارة.
- يتم اختيار الفئات من أبناء الشهداء والمتزوجين.
- أن يكون حاصل على دورات تدريبية في مجال التدريس والتخصص المقدم عليه.
- قراءة كافة الشروط التي حددتها الوزارة بكل دقة وضوح لكي يحق لك التقديم في تعيينات وزارة التربية.