“وزارة التربية” اسماء تعيينات عقود التربية للعام الدراسي الجديد 2024 عموم محافظات العراق

تقوم وزارة التربية العراقية من وقت إلى أخر بالإعلان عن مجموعة من الكشوفات التي تشمل المقبولين في تعيينات الوزارة بنظام العقود، على أن يُراعي بأن هذه الأسماء تكون في عدد من المحافظات العراقية، عقب إنتهاء كافة الإختبارات التي تنعقد لهم، ويمكن الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها من قبل الوزارة، فقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يُرجى تسجيل الدخول.

القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن تعيينات الوزارة.

بعدها يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالتعيينات في الوزارة.

شروط القبول في عقود وزارة التربية العراقية 2024

جاءت أبرز شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية لجميع الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لما يلي:-