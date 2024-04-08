“متى صلاة العيد؟”.. موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 في جميع المدن واماكن صلاة عيد الفطر في السعودية
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024، أعلنت الجهات الرسمية عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 بعد أن قامت المحكمة الشرعية باستطلاع هلال شوال وتحديد موعد اول ايام عيد الفطر بالمملكة، وتعد صلاة الفطر أحد السنن المؤكدة عن رسولنا الكريم محمد بن عبد الله، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على توقيت صلاة عيد الفطر في جميع المدن السعودية 2024 واماكن الصلاة.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024
واليكم موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 وفقا لما حددته الجهات الرسمية، فبعد تحري هلال شهر شوال في المملكة فإن صلاة العيد ستكون عند الساعة 6:11 صباحًا، حيث وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1445 هـ في جميع فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وتكون صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب توقيت أم القرى في جميع المناطق، وقد جاءت مواعيد صلاة عيد الفطر كما يلي:
– الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.
– جدة: الساعة 6:23 صباحًا.
– الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.
– المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.
– مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.
– الطائف: الساعة 6:18 صباحًا.
– نجران: الساعة 6:05 صباحًا.
– القطيف: الساعة 5:36 صباحًا.
– جازان: الساعة 6:12 صباحًا.
– خميس مشيط: الساعة 6:11 صباحًا.
أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في السعودية 2024
اماكن اقامة صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة:
- مسجد نمرة.
- مسجد مون سبليت.
- مسجد الولاء.
- مسجد الملك عبد الله.
- مسجد المعشر.
- مسجد المعشر الحرم.
- مسجد الكبش.
- مسجد العقبة.
- مسجد الشجرة.
- مسجد الراية.
- مسجد الخيف.
- المسجد الحرام.
- مسجد الحديبية.
- مسجد الجن.
- مسجد الجرانة.
- مسجد عائشة “التنعيم”.
اماكن اقامة صلاة عيد الفطر في الرياض 2024:
- جامع الراجحي
- جامع الملك عبد الله على طريق العروبة.
- جامعة الإمام تركي بن عبد الله الجامع الكبير.
- مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل.
- مسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة.
- مسجد العيد بحي منفوحة القديم.
- مسجد العيد في حي الشفاء.
- مسجد العيد في حي غرب السويدي.
- مسجد العيد نهاية شارع الأحساء بحي المليز.