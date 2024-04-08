تهنئة عيد الفطر 2024 أجمل رسائل مكتوبة تهاني عيد الفطر المبارك للأقارب والأصدقاء والأحباب “عيدكم مبارك”

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم موعد عيد الفطر المبارك، حيث سيأتي العيد يوم الاربعاء الموافق 10 إبريل 2024، حيث ينتظر الجميع العيد للشعور بالفرحة والسعادة والسرور، والكثير من المواطنين يبحثون حالياً عن أجمل وأفضل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك لإرسالها للأهل والأصدقاء والأحباب على الواتس أب والماسنجر ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا ما نستعرضه عليكم الآن فتابعونا.

تهنئة عيد الفطر 2024

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى على المسلمين بالخير واليمن والبركات، وإليكم الآن أجمل تهاني العيد وهي:

كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي الراحة أكبر يارب.

أتمنى أن يكون عيد الفطر المبارك مليئًا بالخير واليُمن والبركات على الجميع.

عندما يحل عيد الفطر المبارك، ينبعث الفرح والسعادة في قلوب المسلمين حول العالم.

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.

عيد فطر سعيد عليكم أعاده الله عليكم أعواما كثيرة متتالية وكل عام وأنتم فى خير.

أتم الله بالعيد فرحتكم، وأسعد أيامكم، وأقر عينكم بنصرة أمتكم، وأعيادا كثيرا متتالية بلغكم، كل عام وأنت فى خير.

لا يكتمل عيدى إلا بوجودك، وتسعد أيامى برؤيتك، كل عيد وأنت سعادتى وبهجة أيامى وعيد فطر مبارك عليك.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.

رسائل تهنئة عيد الفطر للأصدقاء