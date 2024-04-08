“أرسلها لكل حبايبك” أجمل بوستات تهنئة عيد الفطر المبارك مكتوبة وصور جميلة لكل اللي بتحبهم

ساعات قليلة ويحتفل ملايين المسلمون في دول العالم بعيد الفطر المبارك، حيث إن في هذه المناسبة يرغب العديد من الأشخاص في القيام بإرسال رسائل تهنئة وعبارات إلى الأحباء والأصدقاء، وكذلك جميع من يرغبون في أن يقومون بالتنهئة الدائمة لهم، هذا وأن موعد العيد رسميًا يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 10 أبريل 2024 على أن يستمر لمدة 4 أيام متتالية.

أجمل بوستات تهنئة عيد الفطر

هناك العديد من العبارات والبوستات التي يمكن أن تتم التهنئة بها في عيد الفطر المبارك، وفقًا لما يلي:-

أهنيئك بعيد الفطر المبارك أعادة علينا وعليكم بالخير.

عيد فطر سعيد يا حبيب.

أجمل التهاني وأصدق الدعوات لصديقي العزيز.

أرسل إليك باقة من أجمل الورود والياسمين المعطرة.

كل عام وانت بخير يا صديقي.

عيد فطر مبارك يا أغلى الأحباب.

صور تهنئة عيد الفطر المبارك

ويمكنك كذلك إرسال بعض الصور التي تعبر عن تهنئتك لعيد الفطر المبارك، وتجعلك تشعر بالفرحة السرور طوال الوقت، ومن بينها الأتي:-

يذكر أن عيد الفطر في العديد من الدول العربية سيوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، مع مراعاة بأن هناك بعض الضوابط والمعايير المفروضة من قبل الجهات الإسلامية في كل دولة أثناء تأدية الصلاة.