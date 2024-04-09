“300 دينار تونسي social.gov.tn“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار تونس، تقدم الحكومة التونسية دعم للأسر المحتاجة يقدر بثلاثمائة دينار ليساعدهم على مواجهة غلاء الأسعار وتخفيف الأعباء المادية عنهم ليستطيعوا عيش حياة كريمة بلا ضغوط وحاجة، وهي ضمن المنح التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المحدود ممن ليس لديهم المال الكافي للإنفاق على أنفسهم وذويهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على المنحة والشروط المطلوبة.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار تونس مستمرة ليستفيد منها آلاف المواطنين التونسيين وذلك وفقا للبيان الرسمي الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية ليطمأن المستحقين الذين قلقوا بعد توقف صرف المنحة لبعض الوقت، ويمكن للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة التقديم الى المنحة عبر الانترنت ومن خلال اتباع بعض الخطوات نستعرضها لكم فيما يلي :

الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

من بين برامج الدعم المتاحة اختر “منحة 300 دينار”

تعبئة استمارة الطلب وادخال البيانات المطلوبة.

رفع المستندات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

بعد الانتهاء اضغط على “تقديم الطلب”.

تقوم الجهات المختصة ببحث الطلب والتأكد من كون المتقدم مستحق للدعم أم لا.

أهم شروط منحة 300 دينار تونس

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية للموافقة على طلب المتقدم والتأكد من استحقاقه للدعم وتوافر معايير أولوية الاختيار عليه، وفي السطور التالية سنستعرض لكم كافة الشروط المطلوبة لصرف منحة 300 دينار تونس :