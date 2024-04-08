“فرصة لا تعوض” التقديم في وظائف في وزارة المالية 5 وظائف قيادية شاغرة في وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف وزارة المالية توفر 4 وظائف خالية من النوع القيادي، حيث تحتاج الوزارة إلى تعيين مدير عام للإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي مدير عام للإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية مدير عام للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية اليكم كافة التفاصيل عن التقديم في وظائف وزارة المالية.

وظائف وزارة المالية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة المالية، يستمر التقديم عليها لمدة 40 يومًا، ابتداءً من اليوم، وحتى 9 مايو المقبل.

الوظائف المطلوبة في وزارة المالية

نستعرض الوظائف المتاحة وشروطها والمستندات المطلوبة عند التقديم، وفق إعلان وزارة المالية عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني للمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية لإدارة الإستراتيجية.

مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

المستندات المطلوبة لوظائف المالية

7 صور شخصية حديثة.

7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

شروط شغل الوظائف