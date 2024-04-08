الساعة كم صلاة العيد.. موعد صلاة العيد في السعودية ومكة والرياض 1445

منذ أيام قليله كان يحتفل المسلمون بقدوم شهر رمضان الكريم، ها قد أوشك الشهر الفضيل علي الانتهاء حيث يترقب الأن جميع المسلمين بكل الدول الإسلامية عن موعد عيد الفطر المبارك، من خلال هذه السطور سنوضح لكم أجواء الاحتفاليات بعيد الفطر المبارك في لمملكة العربية السعودية، أيضا موعد عيد الفطر، صلاه عيد الفطر انتظرنا.

كيفية الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المملكة السعودية

من اقرب المظاهر الطيبة التي امرنا الإسلام بها هو احتفال المسلمين بالعيدين عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى، بعد انتهاء المسلمين من أداء صوم شهر رمضان الكريم ينتظر الفرحة التي تغمر جميع بيوت المسلمين ألا وهي موعد صلاة عيد الفطر طبقا لما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية، فانه من المؤكد علية يكون أول أيام عيد الفطر هو الموافق يوم الأربعاء بتاريخ العاشر من شهر أبريل، حيث يوافق هلال شهر شوال، علية فانه سوف يتم اتخاذ أجازة بهذه المناسبة الكريمة بالقطاعين الحكومي، الخاص علي جميع أنحاء الدولة.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في المملكة السعودية

بعد إعلان مركز الفلك الدولي بيان مصرح بموعد أول أيام عيد الفطر، يعم الفرح علي جميع المسلمين من حيث أداء فريضة صوم شهر رمضان الكريم علي أتم وجهة، أيضا استعداد الجميع بأيام عيد الفطر المبارك التي تعم بظاهر الفرح علي الكبير، الصغير، حيث يتوجه المسلمين لأداء صلاه العيد، بعد الانتهاء من أداء الصلاة يتوجهون إلي البيت احتفال مع بعضهما البعض، ثم يقومون بزيارة العائلات، الأقارب، الجيران من باب إدخال السرور والفرح.

موعد أداء صلاة العيد في المملكة السعودية