“بكرا الوقفة وبعده العيد”..  عطلة عيد الفطر في الجزائر 2024 لجميع الموظفين

ساعات قليلة وينتهي الشهر الكريم تقبله الله من المؤمنين وسائر المسلمين أجمعين، ينظر جميع المسلمين الموعد المحدد لعيد الفطر المبارك في الجزائر، حيث صرح المركز الفلك الدولي طبقا للحسابات الفلكية أن يكون أول شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك في العاشر من شهر أبريل الجاري، ذلك لان دولة الجزائر كانت من ضمن الدول التي حل عليها الشهر الكريم بتاريخ 11 من شهر مارس، علية فانه سوف يتم التحري علي هلال شهر شوال في الثامن من أبريل، علية تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موعد عيد الفطر المبارك بشكل رسمي.

عطلة عيد الفطر في الجزائر 2024

من المؤكد بان تعطي دولة الجزائر عطلة عن العمل بالقطاع الخاص والقطاع العام لمدة تلاته أيام، حيث تستمر من يوم 10 من أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك إلي الثاني عشر من أبريل.

تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تعد دولة الجزائر من الدول العربية التي تهتم علي إحياء الاحتفالات بالأعياد وخصوصا عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى، من ضمن هذه الاحتفاليات يقومون بترتيب البيوت وفرشها بالستائر والفرش المبهج إلي يعمل علي رفع الروحانيات بهذه الأيام المباركة.

تعرف علي أجواء عيد الفطر في الجزائر

يقومون بتحضير العديد من الحلوي والمكسرات مختلفة الأشكال والألوان، من اجل الفرح وإدخال السرور علي الأطفال والنساء وأيضا الرجال، في البداية يقومون من النوم ثم يتناولون القليل من التمر، ثم يذهبوا ليؤدوا صلاه العيد، بعد ذلك يعودوا إلي البيوت لكي يتناولوا واجبة الغذاء، يقومون بعد ذلك إلي زيارة الأقارب والأصحاب، حيث تستمر هذة الاحتفاليات لمدة ثلاثة أيام متتالية.

يتوجه جميع المسلمين إلي الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد في الساعة 6:33 في الصباح الباكر.