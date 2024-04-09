“هُنا mtess.gov.dz“ التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 وشروط الاستحقاق اللازمة

منحة الطفل في الجزائر، تولي الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا بالطفل لأنهم مستقبل الدولة وأحد الأسباب الرئيسية لنهضتها، وتصرف لأسر الأطفال المحتاجين ممن لا يستطيع أولياءهم تلبية كافة متطلباتهم منحة شهرية تساعد على توفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم مما يساعد على نشأة طفل سوية بلا عوز أو فقر، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل للحصول على منحة الطفل وشروط الاستحقاق.

التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024

أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة الكترونية تمكن الأسر المستحقة لمنحة الطفل من التقديم على المنحة عبر الانترنت دون التوجه لأي مكان، وذلك من خلال التسجيل وتعبئة استمارة الطلب وإرفاق الأوراق اللازمة ثم انتظار بحث الملف من قبل الجهات المختصة للتأكد من استحقاق المتقدم للدعم ومن ثم الموافقة على الطلب أو رفضه، وفيما يلي نستعرض لكم رابط وخطوات التسجيل :

زيارة الموقع الالكتروني لوزارة العمل والضمان الاجتماعي الجزائرية عبر الضغط على هذا الرابط.

انتقل الى الخدمات الالكترونية عبر الضغط على منصة “خدماتي” من أعلى الصفحة الرئيسية.

ادخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى حسابك بالمنصة.

اختر “منحة الطفل” من بين برامج الدعم المتاحة”.

ادخل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق في الأماكن المخصصة.

ارفع المستندات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

بالأخير قم بالضغط على “ارسال الطلب” لتتم مراجعته والبت فيه.

شروط استحقاق منحة الطفل في الجزائر

حددت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الشروط المطلوبة للاستفادة من منحة الطفل، وجاءت الشروط على النحو التالي :