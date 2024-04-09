“اروع تصميم بالاسم” صور تهنئة عيد الفطر 2024 بالاسم .. بطاقات روعة اكتب اسم صديقك أو صديقتك

صور تهنئة عيد الفطر 2024 بالاسم من أكثر الموضوعات التي تشغل محركات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك تزامنًا مع اقتراب العيد حيث يرغب الكثير من الأفراد في التعرف على أبرز رسائل وعبارات تهنئات من أجل إرسالها للأصدقاء والأقارب والأحباء، وفي السطور التالية نعرض لكم مجموعة من أرق هذه الرسائل كما نعرفكم على موعد العيد.

صور تهنئة عيد الفطر 2024 بالاسم

نعرض لكم في السطور التالية مجموعة من أرق جمل تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024 حتى تتمكن من إرسالها لكل صديق أو قريب لتهنئته بهذه المناسبة المباركة، ومن أبرز هذه العبارات والرسائل ما يلي:

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات ارغب، وللجنة اسبق.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. تقبل الله طاعاتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر أعينكم بنصر أمتكم.

تهنئة إلى كل الأهل والأحباب بقدوم عيد الفطر المبارك أقر الله عينكم فى رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر والسعودية

بعد أن عرضنا تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024 يجب الإشارة إلى أنه قامت دار الإفتاء بجمهورية مصر العربية برئاسة السيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية باستطلاع هلال شهر شوال اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل في المساء، من أجل التعرف على موعد بداية عيد الفطر وقد أوضحت الحسابات الفلكية التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام هذا العيد ستكون في يوم الأربعاء 10 أبريل 2024م، كما أوضحت الكثير من الجهات الرسمية في مختلف البلاد العربية مثل المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، حيث أن استطلاع هلال شوال تم في يوم الإثنين الموافق 29 رمضان بالهجري 8 أبريل الميلادي، وتم ثبوت رؤية الهلال لذلك فإن أول أيام العيد يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل القادم، وكذلك في المملكة العربية السعودية.