قدم الآن .. شروط سكنات عدل 3 وطريقة التقديم في الجزائر

يريد المواطنون التعرف على شروط سكنات عدل 3 وطريقة التقديم في الجزائر، إذ أعلنت عنها وزارة الإسكان الجزائرية بإمكانية التقديم على المنح السكنية بشكل إلكتروني، وهذا لتوفير المسكن لجميع المواطنين الأكثر حاجة ولمن لا يمتلك عقار له، لذا قامت الجزائر بإطلاق برنامج سكنات عدل بهدف التسهيل على المواطنين في الحصول على المسكن لهم، وسنتحدث في المقال هذا عن كل ما يخص برنامج سكنات عدل 3.

شروط سكنات عدل 3

وعند التقديم على سكنات عدل 3 يجب أنّ يتوفر عدة شروط مهمة جدًا، وذلك لمن يرغب في الحصول على سكن له من خلال المباردة التي تقدمها وزارة السكن الجزائرية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يتعين على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية الجزائرية ومقيم بها بشكل أساسي.

أن يبدأ عمر المتقدم من 20 سنة فأعلى.

كما يتعين على المتقدم بأن تكون الحالة الاجتماعية له أعزب أو أرمل أو مطلق.

بالإضافة إلى أنه يجب عدم امتلاك المتقدم لسكن أو أراضي تصلح للبناء عليها.

كما لابد أنّ يكون لديه حساب بنكي مفعل.

أنّ يبدأ الدخل الفرد من 24 إلى 118 ألف دينار جزائري.

عدم حصول المتقدم على أي سكن مدعم سابقًا.

التسجيل في سكنات عدل 3

كما كشفت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن خطوات التقديم على سكنات عدل 3 إلكترونيًا، من خلال السطور التالية: