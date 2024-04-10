الله أكبر ولله الحمد…تكبيرات العيد الصحيحة المتواترة في السنة النبوية//إحياء شعائر الإسلام بالتكبير

تكبيرات العيد الصحيحة، مع حلول عيد الفطر المبارك يبحث الكثير من الناس عن أصول التكبيرات في العيد وكيفية أدائها وأداء باقي الشعائر الخاصة بأول يوم من أيام عيد الفطر، حيث أنه من بعد أداء صلاة الفجر في أول أيام عيد الفطر يتم بدء التكبيرات الخاصة بالعيد وحتى صلاة العيد، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على جميع الشعائر الخاصة بهذا اليوم وكيفية أداء التكبيرات الخاصة بعيد الفطر بشكل صحيح.

تكبيرات العيد الصحيحة

التكبير من السنن التي قد حثنا الرسول صل الله عليه وسلم لأدائها في أيام العيد، حيث أنه في أثناء أداء هذه التكبيرات يشعر الإنسان بالكثير من الطمأنينة وأن الله دائمًا معه وأكبر من أي شيء أو أي هم على وجه الأرض، فيتم ذكر الله كثيرًا في أيام العيد من خلال هذه التكبيرات، فيتم البدء بهذه التكبيرات من ليلة العيد، فبعد أداء المسلمون لصلاة الفجر يتم البدء بتجهيز الساحات الخاصة بصلاة العيد والتحضير لها، حيث دائمًا ما تكون صلاة العيد بعد شروق الشمس بمدة قصيرة جدًا، فلهذا يتم البدء من بعد الفجر بقول جميع صيغ التكبيرات الخاصة بعيد الفطر وانتظار موعد الصلاة بكل حب وفرحة للأطفال وللكبار، فيقومون بالاستمتاع بهذه التكبيرات وقولها بصوت عالٍ وأيضًا ترديدها في الميكروفونات داخل المساجد وفي الساحات الخارجية لأداء صلاة العيد، فلهذا سنقوم بعرض تكبيرات العيد الصحيحة لكم.

تكبيرات العيد

هناك الكثير من الصيغ المختلفة لتكبيرات العيد وكلها دائمًا ما تكون مميزة وأيضًا على السنة، فمن ضمن تلك التكبيرات التي يجب على المسلمين قولها في يوم العيد: