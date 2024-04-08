عاجل!! تعرف أهم الخطوات لتسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لعام 1446عبر منصة نور الإلكترونية

قامت وزارة التعليم السعودية بفتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر منصة “نور” الإلكترونية، حيث تُعد “نور” ركيزة أساسية في البنية التحتية الحكومية لتقديم خدمات التعليم، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر مختلف مستويات التعليم، كما يهدف نظام “نور” إلى تسهيل العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الدراسية.

خطوات تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة نور الإلكترونية

لتسجيل طفلك في رياض الأطفال عبر منصة نور التعليمية، يجب اتباع الخطوات التالية بعد التأكد من استيفاء جميع شروط التسجيل:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة نور التعليمية عبر الإنترنت. قام ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به على المنصة. بعد الدخول إلى الحساب، يتم النقر على خيار “تسجيل الأبناء”، ثم تسجيل طفل جديد. عليك بتسجيل كافة البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وبيانات الوصي وتاريخ ميلاد الطفل. يتم بعدها الضغط على كلمة التالي للاستمرار في عملية التسجيل. ثم اختار المدرسة التي ترغب تسجيل الطفل بها. النقر على الزر التالي لاستكمال عملية التسجيل.

شروط تسجيل طفلك في رياض الأطفال عبر منصة نور التعليمية

قبل التسجيل في منصة نور، يجب على الأشخاص المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية السعودية وأن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة. يجب تقديم نسخة من سجل الأسرة كجزء من إثبات الهوية والانتماء. يجب أن يكون عمر الطفل بين ثلاث سنوات وست سنوات حتى يتم قبوله في رياض الأطفال. يتطلب قبول الطفل تلقي جميع التطعيمات اللازمة حسب الجدول الصحي المعتمد. يجب تقديم مستندات رسمية مثل شهادة الميلاد كجزء من عملية التسجيل.

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عاجل: إيقاف الخدمة لمدة 3 أيام بسبب التحديثات الخدمات بنظام نور الإليكتروني الخاص بالتسجيل بمراحل رياض الأطفال والابتدائي بالمملكة العربية السعودية.