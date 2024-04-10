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اليكم الان.. طريقة وخطوات التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2024 في الأردن وما هي الشروط المطلوبة
برنامج الدعم التكميلي في الأردن هو من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المعيشية، يعتبر هذا البرنامج من البرامج الحيوية التي تقدمها الحكومة الأردنية للمواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية، وهو يشمل مجموعة من الخدمات والمعونات التي تساعد في تلبية احتياجات هذه الفئة، وإذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج الدعم التكميلي لعام 2024 في الأردن، يجب عليك اتباع عدد من الخطوات المحددة التي تضمن تسجيلك بشكل صحيح وسليم في هذا المقال، سنسلط الضوء على الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها للتسجيل في هذا البرنامج، بالإضافة إلى شرح أهم الشروط التي يجب توفرها للتأهل للاستفادة من الدعم التكميلي.
التسجيل في برنامج الدعم التكميلي
- أولاً، يجب على الفرد الراغب في التسجيل في برنامج الدعم التكميلي زيارة موقع البرنامج الرسمي على الإنترنت وملء استمارة التسجيل المتاحة على الصفحة الرئيسية.
- يجب تعبئة جميع الحقول المطلوبة بعناية وتحرص على إدخال المعلومات الصحيحة والدقيقة.
- ثانياً، يجب تقديم الوثائق الضرورية للتسجيل في البرنامج، مثل بطاقة الهوية الوطنية، شهادة الدخل، وأية وثائق أخرى تثبت حالة الحاجة للدعم التكميلي.
- ثالثاً، يتم تقييم حالة المتقدم للبرنامج من قبل لجنة خاصة تحدد مدى ملاءمته لاستلام الدعم التكميلي وفقاً للشروط المعمول بها.
شروط التسجيل
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية الأردنية، وأن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة الأردنية.
- بالنسبة لعمل رب الأسرة، يشترط عدم عمله في القطاع العام أو العسكري.
- يتعين على المتقدم عدم امتلاك أصول ثمينة أو عقارات أو ممتلكات أخرى.
- كما يتوجب الحصول على رقم الهوية الوطنية، وعدم استفادة الأسرة من أي دعم آخر.
- تستثنى من هذه الشروط الحالات الخاصة والحالات الإنسانية، على أن يقدم المستندات اللازمة لدعم حالتهم.