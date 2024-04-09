جهّز مصليتك على المواعيد دي|…موعد صلاة العيد في مصر +توقيت شروق الشمس ورفع الصلاة

موعد صلاة العيد في مصر، مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتساءل الجميع عن الموعد الخاص بصلاة العيد في مصر، حيث أن جميع المصريون يعتادون دائمًا على التحضير لصلاة العيد جيدًا والاستيقاظ مبكرًا لبدء شعائر وعادات هذا اليوم الذي تبدأ من الصلاة، فلهذا يتم التساؤل عن الميعاد والساعة المخصصة لصلاة العيد في مصر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الموعد الذي قد تم تحديده لصلاة العيد في مصر.

موعد صلاة العيد في مصر

قامت الحسابات الفلكية الخاصة بمصر بتحديد يوم عيد الفطر المبارك وأيضًا قد قامت بتحديد موعد صلاة العيد في مصر، حيث يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء القادم والذي سيكون موافقًا لتاريخ 10 من إبريل 2024، كما سيكون الموعد الخاص بصلاة العيد في هذا اليوم في تمام الساعة 5:59 صباحًا، فلهذا يجب الاستعداد مسبقًا من جميع المسلمين لكي يقوموا بشعائر العيد وفرحته من خلال صلاة العيد.

موعد صلاة العيد في المحافظات

يتساءل الكثير من المواطنين عن المواعيد الخاصة بصلاة العيد في كل محافظة من محافظات مصر، فتأتي المواعيد كالآتي: