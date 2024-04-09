“كل عام وأنتم بخير” .. كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص تبعًا لرئيس الوزراء

إنه تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك لسنة 2024 يعتني عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على موعد إجازة عيد الفطر التي ستعلن عنها مختلف المؤسسات بالدولة الحكومية وأيضا الخاصة بصورة رسمية، كما يريد المواطنين معرفة كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، لذا ففيما يلي سوف نرفق لكم كل التفاصيل الخاصة بعيد الفطر المبارك.

كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

يترقب العديد من مختلف القطاعات الكشف بصورة رسمية عن موعد عطلة عيد الفطر المبارك وأيضًا كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، إذ أن رئيس الوزراء الذي يدعى بالدكتور مصطفى مدبولي قد نوه بالاجتماع الذي قد عُقد عن كافة التفاصيل الخاصة بالعطلة والتي تُمنح لجميع العاملين بالدولة، فقد قال إنها سوف تبدأ في يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق التاسع من شهر أبريل 2024 وتكون تلك الإجازة مستمرة إلى اليوم الذي يوافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري 2024، كما أن الإجازة المدة الخاصة بها ستكون حوالي ستة أيام وتكون مدفوعة الأجر تبعًا لقانون العمل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

فيما يخص عطلة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص فإن وزير العمل الذي يُدعى بحسن شحاتة قد كشف عن تلك العطلة التي تكون بدايتها كما ذكرنا فيما سبق في يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024 والموافق الأحد والتي تكون مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الخاص وذلك بأحكام قانون العمل لسنة 2003، ولكن يوم الأحد من ضمن العطلة المحددة جميع العاملين سيكون من الرصيد الخاص بالعطلات السنوية.