“فرحة العيد في كل مكان” .. أماكن ساحات صلاة العيد 2024 تبعًا لوزارة الأوقاف في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

مع قرب قدوم أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 يرتفع البحث من جانب المسلمين عن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 بكلًا من القاهرة والجيزة بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالصلاة وأيضا المساجد، وقد قامت وزارة الأوقاف بالتنويه حول تلك الضوابط وقامت بالتأكيد على أنها تكون الضوابط نفسها الخاصة بالصلاة السنة التي مضت وبينت أن كل مديريات في مختلف المحافظات تقوم بالعمل على حصر الساحات وأيضا مختلف مراكز الشباب التي سيتم إقامة الصلاة بها، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يخص ذلك.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024

تعتبر وزارة الأوقاف الجهة التي تقوم بإعداد الصلاة في العيد وذلك بكلًا من المساجد ومختلف الساحات العامة، وقد قامت الوزارة بالكشف على أن الصلاة سيتم إقامتها بالساحات تبعًا لترتيب كل مديرية والمحافظة التي تتبع لها بالجمهورية لكي يتم تحديد أماكن ساحات صلاة العيد 2024، وهي تكون كما يلي في القاهرة:

مسجد السيدة زينب.

مسجد الحسين في حي الحسين الذي يوجد بالقاهرة القديمة.

مسجد الخلفاء الراشدين الذي يوجد في صقر قريش.

مسجد منارة الإسلام الذي يوجد في المقطم.

مسجد السلام الذي يوجد في مدينة نصر.

مسجد الفاروق الذي يوجد في المعادي.

مسجد مصطفى محمود الذي يوجد في المهندسين.

ساحات صلاة عيد الفطر 2024 بالجيزة

هناك كثير من الساحات التي سيتم فيها إقامة صلاة عيد الفطر، منها: