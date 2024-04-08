“فرحة العيد وأجواء الصلاة بتجمع الحبايب” مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 جميع المحافظات تبعًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية

يقوم العديد من الأشخاص بجمهورية مصر العربية بالبحث عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2024، وهذا بالتزامن مع قرب كشف دار الإفتاء في مصر عنه، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بهذا الموعد الذي سوف تبدأ فيه الصلاة في مختلف المحافظات وكيفية أداء الصلاة في العيد.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

إنه تبعًا للحسابات الفلكية 2024 لمعهد الفلك، تم تحديد مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 والتي تكون كما يلي:

صلاة العيد في محافظة بورسعيد تكون في تمام الساعة 5:53 صباحاً.

كما أن محافظة السويس الصلاة بها تكون في تمام الساعة 5:53 صباحاً.

هذا بجانب أن محافظة العريش موعد الصلاة بها تكون في تمام الساعة 5:47 صباحاً.

كذلك أن الصلاة في محافظة الطور تكون في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

كما أن الصلاة في محافظة سانت كاترين تكون في تمام الساعة 5:48 صباحاً.

هذا بجانب أن موعد الصلاة في محافظة طابا تكون في تمام الساعة 5:44 صباحاً.

في محافظة شرم الشيخ الصلاة بها تكون في تمام الساعة 5:47 صباحاً.

كما أنه في محافظة دمنهور تكون الصلاة بها في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

كذلك أنه في محافظة طنطا الصلاة بها تكون في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

كذلك أنه في محافظة المنصورة موعد صلاة العيد بها سيكون في تمام الساعة 5:57 صباحاً.

في محافظة الزقازيق الصلاة بها سوف تكون في تمام الساعة 5:56 صباحاً.

في محافظة كفر الشيخ الصلاة بها سوف تكون في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

أول ركعة من الصلاة في عيد الفطر المبارك تكون بدايتها بسبع تكبيرات، وذلك عقب تكبيرة الإحرام، ومن ثم يقوم الإمام بقراءة ما تيسر له من القرآن الكريم جهرًا، ومن ثم يتم الركعة ويسجد، كما أنه في ثاني ركعة يقوم الإمام بالتكبير خمس تكبيرات عقب تكبيرة القيام، ومن ثم يقوم بقراءة القرآن الكريم، وبعد ذلك يركع ومن ثم يجلس لكي يتشهد وفي النهاية يسلم.