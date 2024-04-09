“شكله حلو وسعره في المتناول تعالى اتأكد بنفسك”… مواصفات هاتف Realme C65 الإقتصادي الجديد وأسعاره في الأسواق

قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتف Realme C65 في الفترة الأخيرة وتم إطلاقه في الخارج وهو في الفئة الإقتصادية المنخفضة التي يستطيع الجميع شراءه وقامت الشركة بالإعلان عن مواصفات الهاتف الجديد، ولذلك بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن مواصفات وسعر هاتف Realme C65 الإقتصادي الجديد وسوف نتعرف على مواصفات وسعر الهاتف الجديد.

هاتف Realme C65

قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتف جديد وهو Realme C65 في الأسواق الخارجية ويأتي الهاتف بالعديد من المميزات ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواصفات هاتف ريلمي الجديد وعن سعره وسوف نتعرف على جميع تفاصيل الهاتف.

مواصفات هاتف Realme C65

وتأتي مواصفات الهاتف كالأتي:

يأتي هاتف ريلمي C65 بأبعاد 164.6×76.1×7.6 مم ويأتي بوزن 185 جرام.

إن الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14وذلك مع واجهه شركة Realme UI 5.0 المشهورة.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة سعتها 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام وذلك في الإصدار الأول له.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام وذلك في الإصدار الثاني له.

تأتي البطارية بسعة ممتازة وهي 5000 مللي أمبير وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع وتبلغ قدرتها 45 وات.

تأتي الشاشة بقياس 6,67 بوصة وهي بدقة 1604×720 بيكسل وهي بجودة HDوتأتي من نوع IPS LCD لذا فهي ممتازة.

يأتي الهاتف بمعالج قوي وهو من النوع ميدياتك Helio G85 ثماني النواة وهي بدقة 12 نانو متر

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل وهي بفتحة عدسة F/ 2.0.

إن الكاميرا الخلفية هي كاميرا مزدوجة وإن الكاميرا الأولي تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 2 ميجا بيكسل وتقوم بالعزل.

سعر هاتف Realme C65

قامت شركة ريلمي بالإعلان عن سعر هاتف ريلمي سي 65 في الخارج، ويختلف سعر الهاتف من نسخة لأخرى وجاء سعره كالتالي: