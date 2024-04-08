«اجري اشتريه وأنتا مغمض وعلى ضمانتي».. مواصفات ومميزات هاتف Infinix Smart.. آيفون الغلابة وصل من تاني!!

Infinix Smart 8 هو هاتف ذكي جديد من شركة Infinix، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، يأتي هاتف Infinix Smart 8 بمواصفات تقنية متطورة وتصميم أنيق، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء ممتاز وسعر معقول، سنستعرض في هذا المقال مزايا ومواصفات هاتف Infinix Smart 8 وما يميزه عن الهواتف الأخرى في نفس الفئة.

المواصفات التقنية لهاتف Infinix Smart 8

يأتي هاتف Infinix Smart 8 بشاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، مما يوفر صورة واضحة ونقية، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 ومعالج MediaTek Helio G25، مما يضمن أداء سلس وسريع بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. تتميز كاميرا الهاتف بأنها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل مزودة بفلاش LED لكي تقوم بالتقاط الصور بجودة عالية ودقيقة، كما أنه يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي مميزة ومكالمات الفيديو. يحتوي الهاتف أيضا على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة تدوم طويلا ومنفذ USB-C للشحن السريع.

مميزات هاتف Infinix Smart 8