الكشف عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع هيئات المملكة العربية السعودية

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك، ينتظر جميع العاملين في المملكة العربية السعودية معرفة المواعيد الرسمية للإجازة، والتي تحدد بوضوح من قبل وزارة الموارد البشرية والجهات الأخرى المعنية، وتختلف مواعيد الإجازة لعيد الفطر داخل المملكة من مؤسسة إلى أخرى، حيث تحدد مواعيد الإجازة للقطاع العام بشكل مختلف عن القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال السعودية بتحديد مواعيد خاصة للهيئات التابعة لهما.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للطلاب والمعلمين

تحدد وزارة التربية والتعليم بالمملكة مواعيد الإجازات في العام الدراسي عند وضع التقويم الدراسي، وفي هذا العام، قررت الوزارة أن يكون مدة إجازة عيد الفطر 17 يوما للطلاب والمعلمين، تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 18-9-1445هـ، الموافق 28 -3-2024م، وتستأنف الدراسة يوم الاثنين الموافق 6-10-1445هـ، الموافق 15-4-2024م.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

بالنسبة للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه سيبدأ عطلة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 25 رمضان في 4 أبريل 2024، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 5 شوال في 14 أبريل 2024، بالنسبة للجهات الحكومية التي لها لوائح إدارية مستقلة وسيتم تطبيق جداول الإجازة وفقا لما هو محدد في لوائحها الداخلية، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 532 بتاريخ 4-7-1445، الذي ينص على أن إجازة عيدي الفطر والأضحى يجب أن تتراوح بين 4 و5 أيام عمل.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحا بشأن جدولة عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في المملكة، حيث حددت فترة الإجازة لهذه القطاعات بأربعة أيام كحد أدنى، تبدأ الإجازة بنهاية يوم الاثنين، الموافق 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 أبريل 2024م، وتستمر لمدة أربعة أيام، وفيما يتعلق بتمديد فترة الإجازة، يمكن لأصحاب العمل تمديدها لعدة أيام، ولكن وفقا للوائح التنفيذية لقانون العمل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 24.