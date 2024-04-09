«هاتف في الجون»..تعرف على مميزات ومواصفات هاتف HONOR X5 Plus..!!

يعد هاتف HONOR X5 Plus واحدا من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة هونور، وهي فرع من شركة Huawei التقنية الصينية العملاقة، يتميز الهاتف بمواصفات رائعة وتصميم أنيق، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء جيد وسعر مناسب، تابع فقط السطور التالية وتعرف على تفاصيل هاتف HONOR X5 Plus.

مميزات هاتف HONOR X5 Plus

لنبدأ بالحديث عن التصميم، فالهاتف HONOR X5 Plus يأتي بتصميم أنيق وأنحف، مع إطار معدني وشاشة عرض كبيرة بدقة عالية.

يتميز الهاتف بألوان جذابة وتشطيبات ناعمة تضيف لمسة من الأناقة والفخامة.

كما يأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع مدمج في الجزء الخلفي، مما يوفر حماية إضافية وسهولة في الوصول إلى الجهاز.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus