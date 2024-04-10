“الناس طالعة من رمضان مجنطة” موعد صرف مرتبات إبريل 2024+حقيقة تأجيل رواتب إبريل لشم النسيم

موعد صرف مرتبات إبريل 2024، يتساءل الكثير من المواطنين عن الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر إبريل، حيث أن هناك الكثير من الأخبار التي قد انتشرت بين الناس عن هذا الموعد لكي يحصل كل العاملون على مرتباتهم قبل أن يحل عيد الفطر المبارك، فالجميع بحاجة إلى الاستعداد لهذا العيد قبل حضوره، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على الموعد الذي قد تم تحديده لصرف مرتبات شهر إبريل لعام 2024 م.

موعد صرف مرتبات إبريل 2024

ينتظر جميع المواطنين والعاملين في الدولة الخبر الخاص بموعد صرف مرتبات إبريل 2024، حيث أن هذه المرتبات يحتاج إليها الكثير من المواطنين بشكل عاجل، وهذا نظرًا إلى حضور موسم عيد الفطر المبارك، فهناك من يحتاج إلى شراء الكثير من مستلزمات العيد مثل الملابس والطعام وغيره، فلهذا قد قامت الوزارة بتحديد الأيام الخاصة بصرف المرتبات، فتبدأ أيام صرف المرتبات من يوم الأحد وهو الموافق يوم 21 من شهر إبريل الجاري وحتى يوم الخميس وهو الموافق يوم 25 من شهر إبريل الجاري، كما أنه قد تم الإعلان عن إمكانية صرف جميع المستحقات التي قد تكون متأخرة لجميع العاملين قبل عيد الفطر في الأيام 4 و7 و8 إبريل.

جدول زيادة مرتبات شهر إبريل