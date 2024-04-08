المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية…تكشف عن موعد صرف معاش التقاعد الجديد 

تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار توحيد موعد صرف معاش التقاعد الجديد للعام 1445 هـ، حيث سيتم صرف رواتب المتقاعدين بداية كل شهر ميلادي ابتداء من هذه الفترة، سيتم توضيح التفاصيل الكاملة لهذا الإعلان من خلال هذا المقال لضمان الاطلاع على كافة التفاصيل بدقة.

تغريده من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية على موقع التواصل الاجتماعي إكس

بحلول مساء اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل 2024 ميلادي، والمُوافق 28 رمضان 1445 هجري، تم نشر تغريده من قبل التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا بتويتر، ومن خلال تلك التغريده، تم الإعلان عن ما يتبقى على موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، أوضحت التأمينات أنها:

توحد مواعيد صرف معاشات التقاعد لجميع عملائها، حيث سيكون بداية كل شهر ميلادي اعتبارا من 1 مايو القادم.

تقديم يوم صرف المعاشات التقاعدية لكافة المواطنين حيث يتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي.

توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لجميع العملاء.

توحيد الإجراءات المشابهة بين مستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

ما هو موعد صرف معاش المتقاعدين الجديد 2024 بالمملكة العربية السعودية

وفقا للقرار الصادر عن التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تم تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين الجديدة ابتداء من اليوم الأول من كل شهر ميلادي وبالتالي، سيكون موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو القادم هو يوم الموافق 1 مايو 2024 ميلادي، وهذا وفقا للتعميم الصادر من خلال الجهة المختصة.