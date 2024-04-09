“كيفاش اخد 15 ألف دينار جزائري“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 anem.dz والشروط المطلوبة

تجديد منحة البطالة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب الجزائري قامت الحكومة بإطلاق العديد من برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود وإعانتهم على تجاوز الظروف المعيشية القاسية وتخفيف أعباءهم المادية، ومن هذه البرامج منحة البطالة التي يتم صرفها للعاطلين عن العمل لتوفير دخل لهم حتى يتمكنوا من ايجاد عمل مناسب، والمستفيدين من المنحة يتوجب عليهم تجديد الطلب كل ستة أشهر إذا كانت لازالت تتوافر فيهم المعايير المطلوبة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تجديد المنحة.

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

تتيح الحكومة الجزائرية امكانية تجديد منحة البطالة الكترونيا من خلال اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم بالترتيب فيما يلي :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية ورقم البطاقة الشخصية للمستفيد.

وفي الحقل المخصص اكتب رقم التسجيل الخاص بك.

الضغط على “تمديد طلبي”.

ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

تأكيد الطلب عبر اختيار تجديد منحة البطالة.

شروط تجديد منحة البطالة

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة شروط لابد من أن تتطابق على المستفيد حتى يتم الموافقة على طلبه بتجديد منحة البطالة، وهذه الشروط ضرورية للتأكد من استحقاق مقدم الطلب للدعم :