تشغيل تحديث واتساب الذهبي بدون حظر (اخر اصدار).. ميزة مهمة اعرفها حالا قبل الجميع
تشغيل تحديث واتساب الذهبي بدون حظر (اخر اصدار).. ميزة مهمة اعرفها حالا قبل الجميع
مع تحديث واتساب الذهبي الأخير، أصبح الملايين من الأشخاص يستخدمون واتساب عمر الذهبي وإنه برنامج مراسلة فورية اكتسب شعبية كبيرة بين المستخدمين بسبب ميزاته الفريدة وبساطة الاستخدام وتم تضمين العديد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعل واجهة المستخدم أكثر راحة وسهولة في الاستخدام في أحدث إصدار من واتساب عمر الذهبي و العناصر متاحة الآن للتنزيل من قبل المستخدمين بمختلف الأشكال والأبعاد، بما في ذلك المستندات والأفلام والصور، مما يسهل ويسرع تبادل المعلومات مع الآخرين و إحدى أهم الميزات الجديدة في الإصدار الأخير هي القدرة على نقل الرسائل الصوتية لفترة أطول وبجودة أعلى.
تحديث واتساب الذهبي
يحتوي آخر تحديث واتساب الذهبي على الكثير من الميزات والترقيات الجديدة المذهلة ومن أهمها ما يلي:
- يتيح لك النقر المزدوج على شاشة الدردشة المكونة من 3 نقاط إضافة رموز تعبيرية مختلفة إلى كل محادثة.
- تتم إضافة إشعار المكالمات المحظورة عند تمكين خصوصية المكالمات.
- تمت إضافة خيار إيقاف النقر المزدوج للإعجاب.
- ضع رمزًا بجوار اسم مالك المجموعة ليسهل التعرف عليه.
- تغيير لون ايقونة الصوت والفيديو للشاشة الاتصال.
- تعديل بعض الترجمات العربية.
- مزيد من التعديلات والتحسينات.
مميزات تحديث واتساب الذهبي
تتضمن ترقية الخصوصية الأخيرة لعمر الذهبي واتساب العديد من الإمكانيات، مثل القدرة على إخفاء العلامة الثانية والظهور العام وآخر ظهور، من بين العديد من الميزات تحديث واتساب الذهبي، وذلك من خلال ما يلي:
- يوجد الآن العديد من الرموز التعبيرية المتاحة.
- يقدم تطبيق واتساب العديد من الخيارات، أحدها هو عمر الذهبي.
- قم بتغيير إعدادات التطبيق.
- يتميز تحديث واتساب عمر الذهبي 2024 بميزة التحكم بالألوان.
- إخفاء حالتك عن جميع أصدقائك.
- للحصول على إشعارات بخصوص المساعدة الزرقاء المخفية، قم بوضع علامة على القراء.
- إخفاء حالة الكتابة أو التسجيل.
- يجب إيقاف تشغيل كل من شاشة الحالة والميكروفون الأزرق.
- يأتي مع مجموعة من الملصقات.
- يضم أشخاصًا من خلفيات متنوعة.
- قم بتخصيص نافذة الدردشة والمناقشات لتناسب احتياجاتك.
- احتفظ بالأفلام بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.