تشغيل تحديث واتساب الذهبي بدون حظر (اخر اصدار).. ميزة مهمة اعرفها حالا قبل الجميع

مع تحديث واتساب الذهبي الأخير، أصبح الملايين من الأشخاص يستخدمون واتساب عمر الذهبي وإنه برنامج مراسلة فورية اكتسب شعبية كبيرة بين المستخدمين بسبب ميزاته الفريدة وبساطة الاستخدام وتم تضمين العديد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعل واجهة المستخدم أكثر راحة وسهولة في الاستخدام في أحدث إصدار من واتساب عمر الذهبي و العناصر متاحة الآن للتنزيل من قبل المستخدمين بمختلف الأشكال والأبعاد، بما في ذلك المستندات والأفلام والصور، مما يسهل ويسرع تبادل المعلومات مع الآخرين و إحدى أهم الميزات الجديدة في الإصدار الأخير هي القدرة على نقل الرسائل الصوتية لفترة أطول وبجودة أعلى.

تحديث واتساب الذهبي

يحتوي آخر تحديث واتساب الذهبي على الكثير من الميزات والترقيات الجديدة المذهلة ومن أهمها ما يلي:

يتيح لك النقر المزدوج على شاشة الدردشة المكونة من 3 نقاط إضافة رموز تعبيرية مختلفة إلى كل محادثة.

تتم إضافة إشعار المكالمات المحظورة عند تمكين خصوصية المكالمات.

تمت إضافة خيار إيقاف النقر المزدوج للإعجاب.

ضع رمزًا بجوار اسم مالك المجموعة ليسهل التعرف عليه.

تغيير لون ايقونة الصوت والفيديو للشاشة الاتصال.

تعديل بعض الترجمات العربية.

مزيد من التعديلات والتحسينات.

مميزات تحديث واتساب الذهبي

تتضمن ترقية الخصوصية الأخيرة لعمر الذهبي واتساب العديد من الإمكانيات، مثل القدرة على إخفاء العلامة الثانية والظهور العام وآخر ظهور، من بين العديد من الميزات تحديث واتساب الذهبي، وذلك من خلال ما يلي: