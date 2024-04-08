الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على نايل سات.. استمتع بالتكبيرات على مدار 24 ساعة

يبحث الكثير من المسلمين من شتى الدول العربية عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024 التي تعتبر من القنوات المميزة جداً التي تعمل على نقل تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة بدون توقف، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك تتزايد معدلات البحث عن تكبيرات العيد لتشغيلها والاستماع إليها لأنها تجعل القلب يخفق من الفرحة والسعادة بأن هناك أيام جميلة تأتي يحتفل بقدومها الكبير والصغير والأمة الإسلامية والعربية،

كما يرغب الكثير للوصول إلى القنوات الفضائية التي تقوم بنقل البث الحي المباشر للتكبيرات بدون توقف على مدار اليوم لأن سماع التكبيرات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخلق أجواء مختلفة وتنشر السعادة في مكان ولذلك يحرص المسلمين على سرعة تحميل تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على الجهاز ترقبوا معنا لمعرفتها.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

هناك عدة قنوات فضائية عربية تعمل على نقل تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة بدون توقف منها قناة كنوز والذي يأتي ترددها على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية مباشر تكبيرات عيد الفطر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

تبدأ تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد مغرب اليوم 30 من شهر رمضان، وقد تم الإعلان رسمياً في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية عن موعد أول ايام عيد الفطر المبارك الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 وغرة شوال 1445 وأن الثلاثاء 9 أبريل المتمم لشهر رمضان لسنة 1445-2024 وتأتي صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك على النحو التالي:.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.

ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد،

وعلى أزواج سيدنا محمد

وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.