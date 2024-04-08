عاجل: تحري هلال شوال 1445 بالسعودية.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

تم تحري هلال شوال 1445 في المملكة العربية السعودية من قبل المحكمة العليا في المملكة، حيث أعلنت المحكمة أنه سيتم تحري هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 ميلاديا، وهو الموافق ل 29 رمضان هجريا، وذلك لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أشارت المحكمة العليا إلى إمكانية مشاركة المواطنين في المملكة في عملية التحري إذا كان لديهم رؤية واضحة للهلال.

استخدام المناظير المتطورة والرؤية المباشرة لتحري هلال شوال 1445

بشكل عام، تعتمد المملكة العربية السعودية على المناظير المتطورة المقدمة من المحكمة العليا لتحديد أول أيام الشهر الهجري بدقة لتحري هلال شوال 1445، بالإضافة إلى الاعتماد على الرؤية المباشرة للهلال وفقا للسنة النبوية إذا رأى أحد الأشخاص الهلال بوضوح، يمكنه التوجه إلى أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته برؤية الهلال.

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 بالسعودية

من المؤكد أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 في معظم البلدان العربية، بعد أن تعذرت رؤية هلال شهر شوال اليوم، وبذلك يكون قد اكتمل شهر رمضان المبارك ب 30 يوما، كما يتم تحديد وقت صلاة العيد بناء على شروق الشمس، وتختلف توقيتاتها من مدينة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية بفارق بسيط من الدقائق.

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التسجيل بالشهادة في المحكمة في حال رؤية الهلال

من الجدير بالكر أنه يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التوجه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادتهم برؤية الهلال، تقوم المحاكم في المملكة بتلقي شهادات المواطنين الذين رأوا الهلال بوضوح، وتسجيلها كدليل على تحري هلال الشهر.