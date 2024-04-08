“شغلها طول اليوم” تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على النايل سات… الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

تردد قناة تكبيرات العيد 2024، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن غداً الموافق 9 أبربل 2024 هو المتمم لشهر رمضان لعام 1445، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن القناة التي تعرض تكبيرات العيد على مدار اليوم ، والتي يسعى عدد كبير من المسلمين على تنزيل ترددها للإستمتاع بتكبيرات العيد على مدار اليوم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على النايل سات ……

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء العالم عن تردد قناة تكبيرات العيد والتي تجعل المسلم يشعر بروحانيات العيد وفرحة العيد والتي يجب أن نحتفل بعيد الفطر ونهام أبنائنا أن يحتفلوا به سنة عن السول عليه أفضل الصلاة والسلام، داعين المولى أن يعود على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

تردد قناة السعودية قرآن

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

التشفير:مجاني.

تردد قناة كنوز على النايل سات

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت قنوات تكبيرات العيد على الرسيفر